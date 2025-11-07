Росіяни завдали авіаударів по Семенівській громаді на Чернігівщині

Російські окупанти атакували Семенівську громаду Чернігівської області.
Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
"Є попередня інформація щодо прильоту КАБів по території одного з населених пунктів Семенівської громади", — ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Інформація уточнюється.
- На Чернігівщині, в Новгород-Сіверському районі, двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення – здетонувала вибухова частина російського безпілотника.