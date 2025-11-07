Росіяни завдали авіаударів по Семенівській громаді на Чернігівщині

Російські окупанти атакували Семенівську громаду Чернігівської області.

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Є попередня інформація щодо прильоту КАБів по території одного з населених пунктів Семенівської громади", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Інформація уточнюється.