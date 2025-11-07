США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Росіяни завдали авіаударів по Семенівській громаді на Чернігівщині

Унаслідок ударів РФ жертв немає.

Росіяни завдали авіаударів по Семенівській громаді на Чернігівщині
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Семенівську громаду Чернігівської області.

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Є попередня інформація щодо прильоту КАБів по території одного з населених пунктів Семенівської громади", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає. 

Інформація уточнюється.
