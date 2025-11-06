На Чернігівщині, в Новгород-Сіверському районі, двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення – здетонувала вибухова частина російського безпілотника.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Підлітки збирали гриби в лісі і підійшли до дрона, дрон розірвався. Поранених хлопців перевозять в обласну дитячу лікарню", – написав він у Telegram.

Чаус нагадав, що у лісах, особливо на прикордонні, – небезпечно.

"Бережіть життя! Гриби точно не варті вашого здоровʼя. Бачите вибухонебезпечний предмет - повідомляйте відповідні служби. Телефонуйте 101, 102, 112", - додав він.