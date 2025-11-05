Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція вилучила "шахед", який киянин перевозив на даху автомобіля

Власник автівки пояснив, що планував передати безпілотник до музею. 

Поліція вилучила "шахед", який киянин перевозив на даху автомобіля
Фото: Нацполіція

Поліція вилучила у киянина безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, який він перевозив на даху автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва. 

Вчора у соцмережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного житлового комплексу знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. 

"Фахівці оглянули небезпечний предмет - ним виявився безпілотний літальний апарат типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

Власник автомобіля - 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею. 

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція
Теми:
﻿
