Власник автівки пояснив, що планував передати безпілотник до музею.

Поліція вилучила у киянина безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, який він перевозив на даху автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Вчора у соцмережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного житлового комплексу знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Фахівці оглянули небезпечний предмет - ним виявився безпілотний літальний апарат типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

Власник автомобіля - 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Фото: Нацполіція