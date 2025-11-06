У Харківській області через агресію РФ постраждали шестеро людей, серед них – дитина

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед яких – дитина.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Богодухові постраждали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російського обстрілу

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

18 БпЛА типу «Герань-2»;

1 fpv-дрон;

6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль (м. Богодухів), електромережі (сел. Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Барвінкове);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), оздоровчий заклад (м. Чугуїв).

Тимчасово відсутнє електропостачання для 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 43 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 10900 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.