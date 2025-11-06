Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У Харківській області через агресію РФ постраждали шестеро людей, серед них – дитина

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед яких – дитина.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Богодухові постраждали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 18 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль (м. Богодухів), електромережі (сел. Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Барвінкове);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), оздоровчий заклад (м. Чугуїв).

Тимчасово відсутнє електропостачання для 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 43 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 10900 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.
