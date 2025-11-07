На Одещині росіяни влучили в об'єкти енергетики

Люди не постраждали.

У ніч на 7 листопада російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Є влучання в об'єкти енергетики.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

"У ніч на 7 листопада регіон зазнав чергового удару ворожих безпілотників. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики", – розповів він.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

Обійшлося без постраждалих.

Фото: Одеська ОВА Уламок російського дрона