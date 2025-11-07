Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційна армія вбила та поранила мирних мешканців Запорізької області

Загарбники атакували цивільних дроном.

Сьогодні, 7 листопада, російські окупанти вкотре атакували мирне населення у Степногірській громаді Запорізькій області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни прицільно ударили fpv-дроном по цивільним мешканцям у селищі Приморське”, - написав Федоров. 

Внаслідок атаки загарбників 46-річний чоловік загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення.
