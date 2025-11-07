Окупаційна армія вбила та поранила мирних мешканців Запорізької області

Ворог атакував КАБами Оріхів на Запоріжжі. Загинув 60-річний працівник комунального підприємства, також постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.

Внаслідок атаки загарбників 46-річний чоловік загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення.

“Росіяни прицільно ударили fpv-дроном по цивільним мешканцям у селищі Приморське”, - написав Федоров.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні, 7 листопада, російські окупанти вкотре атакували мирне населення у Степногірській громаді Запорізькій області .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies