Окупаційна армія вбила та поранила мирних мешканців Запорізької області

Сьогодні, 7 листопада, російські окупанти вкотре атакували мирне населення у Степногірській громаді Запорізькій області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Росіяни прицільно ударили fpv-дроном по цивільним мешканцям у селищі Приморське”, - написав Федоров.
Внаслідок атаки загарбників 46-річний чоловік загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення.
Ворог атакував КАБами Оріхів на Запоріжжі. Загинув 60-річний працівник комунального підприємства, також постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.