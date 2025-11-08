Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Війна

У Краматорському районі дрон ударив по маршрутці, є потерпілі

Отримали травми троє людей.

У Краматорському районі дрон ударив по маршрутці, є потерпілі
пошкоджена маршрутка на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

8 листопада російські війська атакували БпЛА Дружківську громаду Краматорського району. 

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, у селі Кіндратівка ворожий FPV-дрон влучив у маршрутку, яка здійснювала приватні перевезення.

Унаслідок атаки поранені троє цивільних — водій і двоє пасажирів. Вони отримали мінно-вибухові травми, опіки голови і кінцівок, а також контузії. Постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Прокурори Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину — порушення законів і звичаїв війни.
