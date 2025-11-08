У Краматорському районі дрон ударив по маршрутці, є потерпілі

8 листопада російські війська атакували БпЛА Дружківську громаду Краматорського району.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, у селі Кіндратівка ворожий FPV-дрон влучив у маршрутку, яка здійснювала приватні перевезення.

Унаслідок атаки поранені троє цивільних — водій і двоє пасажирів. Вони отримали мінно-вибухові травми, опіки голови і кінцівок, а також контузії. Постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Прокурори Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину — порушення законів і звичаїв війни.