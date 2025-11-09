Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Донеччині рятувальники ліквідували дві пожежі за минулу добу, одну — через ворожий обстріл

Пожежі виникли у Дружківці і Ясногорівці.

пожежі на Донеччині
Фото: ДСНС України

За минулу добу на Донеччині надзвичайники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Дружківці внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, що не функціонує. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання покрівлі на площі 750 кв. м.

Фото: ДСНС України

У Ясногірівці увечері 8 листопада надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді на території приватного домоволодіння. Вогнеборці швидко загасили займання на площі 50 кв. м.

Фото: ДСНС України

Причини та обставини обох пожеж з’ясовують фахівці.
