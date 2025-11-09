За минулу добу на Донеччині надзвичайники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Дружківці внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, що не функціонує. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання покрівлі на площі 750 кв. м.
У Ясногірівці увечері 8 листопада надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді на території приватного домоволодіння. Вогнеборці швидко загасили займання на площі 50 кв. м.
Причини та обставини обох пожеж з’ясовують фахівці.
- Протягом минулої доби російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є значні руйнування, серед цивільних — жертви.