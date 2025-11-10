Війська ворога втратили за добу майже 1100 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 російських окупантів, по 7 ворожих танків та бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем.
Про це написав Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – 1 152 160 (+1 090) осіб
- танків – 11 342 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 552 (+7) од.
- артилерійських систем – 34 349 (+9) од.
- РСЗВ – 1 538 (+0) од.
- засоби ППО – 1 239 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 957 (+77) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Дані уточнюються.