Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Війська ворога втратили за добу майже 1100 солдатів

Російська армія втратила від початку вторгнення близько 1 152 160 осіб.

Війська ворога втратили за добу майже 1100 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: 22 ОМБр

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 російських окупантів, по 7 ворожих танків та бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем. 

Про це написав Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – 1 152 160 (+1 090) осіб 
  • танків – 11 342 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 552 (+7) од.
  • артилерійських систем – 34 349 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 538 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 239 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 957 (+77) од.
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
