Війська ворога втратили за добу майже 1100 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.25 орієнтовно склали:

Про це написав Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 російських окупантів, по 7 ворожих танків та бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем.

Російська армія втратила від початку вторгнення близько 1 152 160 осіб.

