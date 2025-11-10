Вибухотехніки поліції Чернігівської області знешкодили з початку листопада 34 збиті ворожі безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Фахівці вкотре успішно відпрацювали виклики за фактами виявлення нерозірваних бойових частин ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони в Чернігівській області. Їхні бойові частини не здетонували, тож вибухотехніки поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БпЛА шляхом підриву. Від початку листопада фахівці знешкодили 34 ворожі ударні БпЛА на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними. У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, необхідно повідомити поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.