Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині з початку місяця знешкодили 34 збитих ударних російських безпілотників

Їхні бойові частини не здетонували. 

На Чернігівщині з початку місяця знешкодили 34 збитих ударних російських безпілотників
Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції Чернігівської області знешкодили з початку листопада 34 збиті ворожі безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції. 

"Фахівці вкотре успішно відпрацювали виклики за фактами виявлення нерозірваних бойових частин ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони в Чернігівській області. Їхні бойові частини не здетонували, тож вибухотехніки поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БпЛА шляхом підриву. Від початку листопада фахівці знешкодили 34 ворожі ударні БпЛА на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні. 

У поліції нагадали, що самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними. У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, необхідно повідомити поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.

Фото: Нацполіція
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies