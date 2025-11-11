Зеленський: росіяни активізують штурми на Покровському напрямку і в Запорізькій області

Росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та в Запорізькій області.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського.

«Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій», - зазначив глава держави.

Президент додав, що трохи легша ситуація в Купʼянську: «Є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів».

Крім того, Зеленський обговорив із Сирським підготовку українських дипстрайків.

«Конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається», - зазначив глава держави.