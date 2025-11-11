Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: росіяни активізують штурми на Покровському напрямку і в Запорізькій області

Також президент із головкомом обговорили підготовку українських дипстрайків.

Зеленський: росіяни активізують штурми на Покровському напрямку і в Запорізькій області
президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та в Запорізькій області.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського.

«Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій», - зазначив глава держави.

Президент додав, що трохи легша ситуація в Купʼянську: «Є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів». 

Крім того, Зеленський обговорив із Сирським підготовку українських дипстрайків.

«Конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається», - зазначив глава держави.

  • Того ж дня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що українські підрозділи відступили з позицій поблизу п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies