Зеленський: росіяни активізують штурми на Покровському напрямку і в Запорізькій області

Росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського.
«Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій», - зазначив глава держави.
Президент додав, що трохи легша ситуація в Купʼянську: «Є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів».
Крім того, Зеленський обговорив із Сирським підготовку українських дипстрайків.
«Конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається», - зазначив глава держави.
- Того ж дня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що українські підрозділи відступили з позицій поблизу п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку.