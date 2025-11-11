Журналісти-розслідувачі повідомляють, що після призначення Дмитра Басова ("Тенор") на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”, його родина суттєво збагатилася.

Дружина Дмитра Басова – одного з фігурантів схеми на закупівлях в “Енергоатомі”, про яку повідомили НАБУ та САП, активно скупає дорогу нерухомість та люксові автомобілі, повідомляють журналісти Bihus.Info.

НАБУ та САП заявили про викриття групи, до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен і кілька наближених осіб. За даними слідства, вони вибудували масштабну корупційну схему впливу на закупівлі українського енергетичного гіганта – “НАЕК “Енергоатом”.

Так, з оприлюднених НАБУ матеріалів випливає, що кілька осіб, серед яких і Басов (який тут фігурує як “Тенор”) вирішували питання з оплатами компанії за поставлені контрагентами товари та послуги. В разі, якщо бізнесмени воліли б отримати гроші і продовжувати працювати на підрядах, вони мали заплатити 10%-15% від загальної суми. Тих, хто не погоджувався, погрожували “обнулити”.

Басов — колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році він був звільнений з посади. За даними із медіа – через низку корупційних скандалів. Згодом йому вдалось оскаржити це рішення й відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйони гривень за нібито вимушені прогули.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”, його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці — White Lines.

Квартира обійшлась їй щонайменше в 140 тисяч доларів. Крім того, упродовж останніх двох років Наталія Басова суттєво оновила автопарк — у її власності з’явилися Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на жінку у жовтні цього року.

Орієнтовна вартість покупок Наталії Басової за останні роки становить приблизно 360 тисяч доларів.

Журналісти зазначають, що це не перший скандал за участі Басова. У 2016 році управління Басова в Генеральній прокуратурі розслідувало справу щодо незаконного видобутку піску компанією “Дніпровські піски”. Згодом, у 2019 році, 100% капіталу “Дніпровських пісків” перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора. Цікаво, що в цей період у власності Наталії Басової з’явилась квартира в елітному “Французькому кварталі” площею 127 квадратних метрів, а також гараж у цьому житловому комплексі. Походження грошей незрозуміле – відповідних доходів на такі покупки жінка не мала. Більше того, саме напередодні придбання квартири, подружжя офіційно розлучилось, ймовірно, з метою приховування набутих активів, але в подальшому жінка “повернулася” до декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає.