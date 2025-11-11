Головне за ніч та ранок вівторка, 11 листопада: 170 боєзіткнень, ситуація в Покровську, атаки на Одещину

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 11 листопада російські війська атакували Одеську область. Ушкоджені енергооб'єкти, постраждала людина.

За даними прокуратури, ворог атакував Ізмаїльський район. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

Одна людина отримала осколкові поранення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 170 боїв, близько третини з них (63) – на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень.

Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 020 окупантів, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ та 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 153 180 осіб.

Станом на зараз у Покровську перебувають близько 300 окупантів. Вони прагнуть вийти на північні межі населеного пункту, щоб оточити агломерацію, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових сил.

Військові підтвердили, що за останні дні ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська на легкій техніці через південні околиці. Сприяє йому в цьому туманна погода: можливості української повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості знижені.

“Водночас Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості”, – зазначили захисники.

До зачистки міста продовжують залучати різні ланки Сил оборони – Безпілотні сили, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

У соцмережах почастішали відео з заїздом до Покровська росіян на мотоциклах та іншій легкій техніці.

Краматорськ ввечері 10 листопада опинився під масованою атакою російських ударних безпілотників, повідомила міська рада.

За менш ніж пів години пролунало щонайменше 7 вибухів. Ворог цілив у цивільну інфраструктуру. Пошкоджено освітній заклад та житлові будинки.

Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1961 року народження.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей, повідомило вранці 11 листопада Міненерго.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Запорізька, Дніпропетровська і Одеська області частково знеструмлені після ударів.

У Кіровоградській області відключення спричинені погодою.

Загалом ППО знешкодила 53 із 119 запущених Росією безпілотників.

Ворог бив в основному по територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещині.

Саратовський нафтопереробний завод у Росії вчергове зазнав успішної дронової атаки Сил оборони - місцеві пишуть про масштабну пожежу.

З часу попередньої атаки на об'єкт, який працює на військово-промисловий комплекс ворога, минув лише тиждень - Генштаб підтвердив ураження НПЗ.

Підприємство належить підсанкційній "Роснєфті", його потужність складала близько 4,8 мільйона тонн нафти на рік.

Тримаймося!