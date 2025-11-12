Головне за ніч та ранок середи, 12 листопада: 210 боєзіткнень, удари по Харкову, відсторонення міністра Галущенка

Російські війська завдали ударів дронами по Холодногірському районі Харкова, пошкоджене цивільне підприємство і приватні будинки, постраждали люди.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, було відомо про трьох постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 210 боєзіткнень.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 76 наступальних дій ворога.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1 154 180 військових.

Генштаб повідомив і про ураження заводу «Ставролєн» у місті Будьоновськ Ставропольського краю, а також складу боєприпасів.

Завод, серед іншого, виробляє і складові частини до БпЛА. На заводі зафіксовано численні вибухи. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Уночі ППО збила 90 російських безпілотників із 121.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків.

Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.

Рішення ухвалили вранці на позачерговому засіданні уряду. Виконувати обов'язки міністра юстиції буде його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Галущенко заявив, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій», і що він захищатиме себе в юридичній площині.

Рішення про відсторонення ухвалили через два дні після викриття НАБУ і САП масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".

Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. Голосу самого Галущенка на оприлюднених плівках не було.

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Германа Галущенка та колишньому помічнику нардепа Андрія Деркача Ігорю Миронюку, якого для конспірації називали "Рокетом", повідомляє Центр протидії корупції.

Учора прокурор САП перерахував ризики, через які Миронюка слід взяти під варту. Зокрема, він розповів, що під час обшуку Миронюк рвав документи, намагався їх приховати, викидав їх у вікно. Він також намагався викинути з вікна мобільний телефон. Прокурор звернув увагу, що у розмовах фігуранти згадують про "100% вірогідність термінового виїзду за кордон після дзвінка від міністра".

Організація нідерландських волонтерів "Protect Ukraine" за 78 тисяч євро придбала у Великої Британії радянський навчальний літак Як-52, який Сили оборони можуть використовувати для збиття російських ударних дронів.

Як пише "Межа", подарунок від небайдужих нідерландців вже почали активно застосовувати для боротьби із "шахедами" в Одеській області. Він здійснює як денні, так і нічні вильоти.

Як-52 було створено у 1970-х роках. Це літак із високою маневреністю, розрахований на двох членів екіпажу. Простота в обслуговуванні та здатність діяти на малих висотах забезпечують йому роль такого собі "народного винищувача", з якого зручно здійснювати патрулювання та знищення БПЛА.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд анонсувала обговорення теми підтримки України як однієї з ключових під час саміту голів дипломатичних відомств країн "Великої сімки".

У середу Ананд зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, щоб "підтвердити колективну підтримку України на тлі російської агресії", пише Укрінформ.

Окрім війни в Україні, міністри у Канаді збираються обговорювати енергетичну безпеку, економічну витривалість, ситуацію на Близькому Сході, підтримку безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні і реакцію на кризи в Судані та на Гаїті.

