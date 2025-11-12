​Росіяни вдарили дронами по центру Харкова, є постраждалі (оновлено)

Також пошкоджене підприємство та будинки.

Російські війська завдали ударів дронами по Холодногірському районі Харкова, унаслідок чого пошкоджене цивільне підприємство і приватні будинки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі. Будьте обережні - ще група ворожих БПЛА суне на місто!”, - написав він у Telegram.

Згодом він зазначив, що завдано ще одного удару, також у Холодногірському районі, що в центральній частині міста.

"Є інформація про третій удар по Холодногірському районі", - додав Терехов.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

Оновлено. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждаих.

"Постраждали щонайменше троє людей. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення", - повідомив він.