Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни вдарили дронами по центру Харкова, є постраждалі (оновлено)

Також пошкоджене підприємство та будинки. 

​Росіяни вдарили дронами по центру Харкова, є постраждалі (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Російські війська завдали ударів дронами по Холодногірському районі Харкова, унаслідок чого пошкоджене цивільне підприємство і приватні будинки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

“Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі. Будьте обережні - ще група ворожих БПЛА суне на місто!”, - написав він у Telegram.

Згодом він зазначив, що завдано ще одного удару, також у Холодногірському районі, що в центральній частині міста.

"Є інформація про третій удар по Холодногірському районі", - додав Терехов.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. 

Оновлено. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждаих.

"Постраждали щонайменше троє людей. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення", - повідомив він.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies