На вулицях Херсона знову зафіксовано розкидання протипіхотних мін-пелюсток

Також ці міни здатні самоліквідуватися у будь-який момент або вибухнути при найменшому дотику. 

Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

На вулицях Херсона виявляють протипіхотні міни-пелюстки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через специфічний вигляд ці небезпечні вибухові пристрої складно розпізнати і вони легко маскуються серед трави і листя. 

“Тому при виявленні міни-пелюстки ПФМ-1 – не чіпайте, не переміщуйте та не намагайтесь знешкодити її самостійно”, – нагадали чиновники. 

В ОВА підкреслили, що необхідно обережно відійти на безпечну відстань, позначити місце знахідки та викликати фахівців ДСНС або поліції за номерами 101 або 102.
