Троє мешканців Харківщини загинули через російські атаки

Внаслідок обстрілів Росією Харківщини троє людей загинули, двоє – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Неподалік с. Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік.

Ворог атакував Салтівський район Харкова БпЛА, який не здетонував.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

37 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина);

в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей. Залишилися 22 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 086 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.