Троє мешканців Харківщини загинули через російські атаки

Внаслідок обстрілів Росією Харківщини троє людей загинули, двоє – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
Неподалік с. Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік.
Ворог атакував Салтівський район Харкова БпЛА, який не здетонував.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 13 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони;
- 37 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина);
- в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка);
- у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей. Залишилися 22 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 086 людей.
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.
- На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
- Люди, які вчора загинули на Харківщині через атаку росіян, їхали за пенсією та гуманітарною допомогою.