Троє мешканців Харківщини загинули через російські атаки

Ще двоє людей постраждали. 

Троє мешканців Харківщини загинули через російські атаки
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Внаслідок обстрілів Росією Харківщини троє людей загинули, двоє – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Неподалік с. Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік.

Ворог атакував Салтівський район Харкова БпЛА, який не здетонував. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 13 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 37 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок, сарай, господарчі споруди (с. Морозова Долина);
  • в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей. Залишилися 22 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 086 людей.

  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
﻿
