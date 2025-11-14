Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Хмельниччину

Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Росіяни атакували Хмельниччину
Ілюстративне фото
Фото: РІА

Ввечері 14 листопада російська окупаційна армія атакувала Хмельницьку область.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

“Відбулась ворожа атака по території нашої області. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони”, - написав він.

Начальник ОВА додав, що інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

В цей час по всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт носія ракети “Кинджал” МіГ-31. За даними Повітряних сил, ракета з Житомирщини прямувала на Старокостянтинів у Хмельницькій області.
