У Хмельницькому з приватного центру реабілітації диких тварин втекли дві левиці. Їх впіймали (оновлено)

Унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах.

У Хмельницькому з центру реабілітації втекли дві левиці

Сьогодні, 15 листопада, з вольєра приватного центру реабілітації диких тварин у місті Хмельницькому, за невстановлених обставин, вибігли дві левиці віком близько двох років, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Оновлено. Станом на 20:17 директор реабілітаційного центру Сергій Пальохін повідомив, що другого лева також знайшли.

Розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами.

Прокурори проводять комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення причин і механізму втечі тварин, кола причетних осіб та надання оцінки діям посадових осіб реабілітаційного центру.

Наразі одну тварину виловлено, тривають активні дії щодо пошуку ще однієї левиці.

Як повідомив “Суспільному” директор реабілітаційного центру Сергій Пальохін, обидві тварини — самиці, мають клички Сімба і Сіма: "Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Зараз тут експерти працюють. Унаслідок цього вибігло два леви. Одного я з хлопцем-волонтером завів у будиночок, закрив там. Чекаємо транквілізатор, щоб приспати й завести у вольєр".

Сергій Пальохін зазначив, залучені до пошуків патрульна поліція, рятувальники, дресирувальники.

"Зараз всі, хто може до лева цього спокійно підійти, "обійняти", залучені на пошуки. Це не іграшки тварину таку випустити".

Директор реабілітаційного центру для диких тварин розповів, після повернення другого лева їх можна буде далі утримувати у вольєрі.

"Там просто замки були зірвані, їх поміняємо. У 2023 році індус мені на тимчасове утримання, на 3-4 місяці, привіз цих левів. А сам "чухнув" за кордон, ні слуху ні духу. А я не міг нікуди їх діти, були вони в мене на утриманні".

Сергій Пальохін зазначив, якщо хтось щось знає про місцеперебування лева, потрібно дзвонити в патрульну поліцію.У пресслужбі Головного управління ДСНС у Хмельницькій області розповіли, що на пошуки лева вирішили залучити БпЛА: "Від нашої служби працює одна одиниця техніки та фахівець безпілотних літальних систем, який використовує БпЛА з тепловізором. Це дозволяє у разі виявлення максимально оперативно і точно відстежити місце знаходження тварини".

У патрульній поліції Хмельницької області зазначили, що їхні працівники долучені до пошуків лева.