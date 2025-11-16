Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні

Постраждали двоє людей.

Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні
Через російський дрон згорів автомобіль у Херсоні
Фото: ДСНС

16 листопада російській військові атакували з безпілотника цивільне авто у Херсоні, унаслідок чого постраждали двоє людей. 

Про це повідрмляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 57-річна жінка та 58-річний чоловік дістали уламкові поранення, вибухові й закриті черепно-мозкові травми", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
