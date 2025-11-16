Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні

16 листопада російській військові атакували з безпілотника цивільне авто у Херсоні, унаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це повідрмляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 57-річна жінка та 58-річний чоловік дістали уламкові поранення, вибухові й закриті черепно-мозкові травми", — ідеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Російські окупанти з ночі 16 листопада продовжують атакувати херсонців дронами та з інших видів озброєння. Через російські обстріли постраждали четверо цивільних.