Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні

Через російський дрон згорів автомобіль у Херсоні

16 листопада російській військові атакували з безпілотника цивільне авто у Херсоні, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідрмляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 57-річна жінка та 58-річний чоловік дістали уламкові поранення, вибухові й закриті черепно-мозкові травми", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.