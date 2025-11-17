Уночі Росія била по трьох районах Дніпропетровської області. Пошкоджена інфраструктура (оновлено)

Росіяни для обстрілів застосували дрони і артилерією.

У ніч на понеділок у Дніпропетровській області внаслідок ударів росіян постраждали Нікопольський і Павлоградський райони. За даними ОВА, потерпілих немає. ДСНС повідомила, що також під ударом перебував Синельниківський район.

У Юріївській громаді ворог вдарив безпілотником. Там ушкоджено підприємство.

“Атакував і Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією”, – розповів в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

У небі над областю оборонці збили 2 БпЛА, повідомили в ПвК.

За даними ДСНС, у Павлоградському та Синельниківському районах є ушкодження інфраструктури.

Фото: ДСНС у Telegram Наслідки удару

"Вогнеборці оперативно ліквідували займання. На місці працювали 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.



