Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія била по трьох районах Дніпропетровської області. Пошкоджена інфраструктура (оновлено)

Росіяни для обстрілів застосували дрони і артилерією. 

Уночі Росія била по трьох районах Дніпропетровської області. Пошкоджена інфраструктура (оновлено)
Владислав Гайваненко, в.о. голови Дніпропетровської ОВА
Фото: krivbass.city

У ніч на понеділок у Дніпропетровській області внаслідок ударів росіян постраждали Нікопольський і Павлоградський райони. За даними ОВА, потерпілих немає. ДСНС повідомила, що також під ударом перебував Синельниківський район. 

У Юріївській громаді ворог вдарив безпілотником. Там ушкоджено підприємство. 

“Атакував і Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією”, – розповів в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко. 

У небі над областю оборонці збили 2 БпЛА, повідомили в ПвК.

За даними ДСНС, у Павлоградському та Синельниківському районах є ушкодження інфраструктури.

Наслідки удару
Фото: ДСНС у Telegram
Наслідки удару

"Вогнеборці оперативно ліквідували займання. На місці працювали 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies