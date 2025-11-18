Латвія витратить 40 млн євро на підтримку українських біженців

У країні близько 30 тисяч наших співвітчизників за статусом тимчасового захисту.

Уряд Латвії у 2026 році витратить 39,7 мільйона євро на заходи, пов'язані з підтримкою біженців з України.

Як пише Укрінформ, 31 281 громадянин України має у Латвії статус тимчасового захисту. Кількість біженців щомісяця зростає на 500-600 осіб. Розміщення та фінансової допомоги потребує в середньому кожен десятий.

План підтримки передбачає не лише виділення коштів, але й доступ до освіти та охорони здоров'я, сприяння трудовій зайнятості, культурну орієнтацію та інтеграцію, а також забезпечення прав та інтересів дітей, які поїхали до Латвії без супроводу батьків.