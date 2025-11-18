Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Латвія витратить 40 млн євро на підтримку українських біженців

У країні близько 30 тисяч наших співвітчизників за статусом тимчасового захисту.

Латвія витратить 40 млн євро на підтримку українських біженців
Фото: Пресслужба Сейму Латвії

Уряд Латвії у 2026 році витратить 39,7 мільйона євро на заходи, пов'язані з підтримкою біженців з України.

Як пише Укрінформ, 31 281 громадянин України має у Латвії статус тимчасового захисту. Кількість біженців щомісяця зростає на 500-600 осіб. Розміщення та фінансової допомоги потребує в середньому кожен десятий.

План підтримки передбачає не лише виділення коштів, але й доступ до освіти та охорони здоров'я, сприяння трудовій зайнятості, культурну орієнтацію та інтеграцію, а також забезпечення прав та інтересів дітей, які поїхали до Латвії без супроводу батьків.
