У Бєлгородській області після атаки безпілотників горить ТЦ

Крім того, частково без світла залишаються місто Короча та два села.

Фото: Радіо Свобода

У місті Короча Бєлгородської області Росії загорівся після атаки безпілотників ТЦ “Вокзальний”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Перед пожежею місцевих жителів попереджали, що над містом збивали дрони. 

В свою чергу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що пожежа в ТЦ “Вокзальний” почалася після нальоту безпілотників. 

За його словами, частково без світла залишаються місто Короча та села Погорєловка і Підкопаєвка. 

Втім, Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не коментував. 
﻿
