У Бєлгородській області після атаки безпілотників горить ТЦ

У місті Короча Бєлгородської області Росії загорівся після атаки безпілотників ТЦ “Вокзальний”.
Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Перед пожежею місцевих жителів попереджали, що над містом збивали дрони.
В свою чергу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що пожежа в ТЦ “Вокзальний” почалася після нальоту безпілотників.
За його словами, частково без світла залишаються місто Короча та села Погорєловка і Підкопаєвка.
Втім, Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не коментував.