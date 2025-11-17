Крім того, частково без світла залишаються місто Короча та два села.

У Бєлгородській області після атаки безпілотників горить ТЦ

У місті Короча Бєлгородської області Росії загорівся після атаки безпілотників ТЦ “Вокзальний”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Перед пожежею місцевих жителів попереджали, що над містом збивали дрони.

В свою чергу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що пожежа в ТЦ “Вокзальний” почалася після нальоту безпілотників.

За його словами, частково без світла залишаються місто Короча та села Погорєловка і Підкопаєвка.

Втім, Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не коментував.