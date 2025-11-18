Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Війна

Вночі росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Зафіксували влучання 4 ракет і 13 БпЛА

ППО знешкодила 101 безпілотник. 

Вночі росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Зафіксували влучання 4 ракет і 13 БпЛА
Фото: Генштаб

У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну 114 ударними безпілотниками і 4 балістичними ракетами. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. 

Про це розповіли у Повітряних силах. 

"У ніч на 18 листопада (з 20:00 17 листопада) противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької обл. – рф, та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито і подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили
﻿
