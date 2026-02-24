​Впав відсоток жирів в маслі

Якось буденно і непомітно пройшов дипстрайк по цеху переробки жирів у Причорномор’ї, де ми випиляли стометрову будівлю. А дарма. Хороша операція. Саме вона непогано ілюструє, що таке ці «вузькі місця» в економіці , про які я товмачу котрий місяць.

Фото: змі окупантів Враження нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» Краснодарського краю РФ

15 лютого дематеріалізувався цех (ТОВ «Харчові Інгредієнти», входить до корпорації-монополіста «ЕФКО»), що стоїть у порту Тамань (селище Волна), буквально паркан у паркан із резервуарами «Таманьнафтогазу». Це величезний виробничо-експортний кластер. Кремлівський режим вклав туди мільярди, щоб не просто перевантажувати нафту й газ, а й на місці робити продукт глибокої переробки.

Що таке «спецжири» і навіщо вони потрібні війні? Спецжири — це продукт жорсткої хімії: фракціонування, гідрогенізації та переетерифікації пальмової та інших олій. У цехах стоять автоклави та реактори, що працюють під тиском і температурами. На виході отримують тугоплавкі жири, промислові маргарини та еквіваленти какао-масла.У чому їхня стратегічна цінність?

По-перше, армійська логістика (індивідуальні раціони харчування, ІРХ). Усі армійські сухпаї, галети, консервована випічка з тривалим терміном зберігання і дешевий шоколад, що не тане в окопній спеці на Донбасі, робляться виключно на базі цих спецжирів. Винос цеху — це удар по логістиці дешевих і довговічних калорій для їхнього 700-тисячного угруповання. Це смачно для нас.

По-друге, це база для населення: спецжири — це фундамент усієї їхньої дешевої кондитерки та хлібобулочної промисловості. Удар по виробництву — це дефіцит сировини для внутрішнього ринку та стрибок цін. Ця весела війнушка за три дні відригується, ми таке любимо.

Фото: efko.ru Завод ЕФКО ТОВ «Харчові Інгредієнти» в Тамані

Крім того, це хімія подвійного призначення. Глибока переробка олій дає критично важливу «побочку» — олеїнові кислоти та технічний гліцерин. А гліцерин — це база для нітрування (нітрогліцерин, порохи, виробництво твердих ракетних палив та збройових мастил). Гілка у вибухівку. Думаю, саме вона і стала причиною передчасної смерті виробництва. Наша кампанія з бойової хімії в розпалі — жири це воно.

Технологічний капкан полягає в тому, що спецжири не можна робити в гаражі. Для цього потрібні величезні 30-метрові колони дезодорації, кристалізатори, центрифуги та вакуумні системи. Уся ця начинка на заводі «ЕФКО» — чистий імпорт (бельгійська De Smet, шведська Alfa Laval). Це ювелірне, кастомне обладнання вартістю в десятки мільйонів доларів.

Коли в такий цех прилітає бойова частина, а всередині знаходяться сотні тонн розігрітої олії під тиском — стається об’ємний вибух. Територія перетворюється на мартенівську піч. Обладнання не просто ламається: від перепаду температур метал реакторів деформується, геометрія стапелів і колон порушується назавжди.

Відновити це неможливо. А купити нову лінію в Європі в умовах санкцій для системоутворюючого підприємства РФ — це завдання з розряду фантастики. Китайські аналоги, якщо вони і є, потребуватимуть повного перепроектування фундаменту і техпроцесів заводу з нуля. Це втрачені роки.

Фото: efko.ru Завод ЕФКО ТОВ «Харчові Інгредієнти» в Тамані

Додайте сюди ефект доміно в порту «Волна». Через те, що цей завод вшитий в інфраструктуру «Таманьнафтогазу» (де поруч зберігаються мільйони тонн скрапленого газу, нафти й амміаку), така пожежа паралізує усю роботу порту. Поки горить хімія, зупиняється відвантаження наливних суден, цистерни стоять у пробках на залізниці, експорт завмирає. Тим паче, що прилетіло і по цистернах, і три з них згоріли. Курочка по зернятку — цитати великих дзюдоїстів.

Підсумок: ми не просто спалили їм лінію з виробництва начинки для цукерок. Ми винесли унікальний виробничий вузол високотехнологічної хімії, імпортозамістити який росіяни просто зараз тупо не зможуть. Це мінус величезний шматок з їхнього балансу, дірка в харчовій промисловості та колосальний логістичний геморой. У розвиток кластера ТОВ «Харчові Інгредієнти» корпорація «ЕФКО» влила понад 10-15 мільярдів рублів (причому інвестиції йшли в ті роки, коли долар був по 30-60).

Сам по собі такий цех, нафарширований європейським обладнанням, коштує від $80 до $120 мільйонів доларів. Це тільки «залізо» та монтаж. Згоріло все, бо фракціонована олія при розгерметизації дає об’ємний паливно-повітряний вибух. Температури там були такі, що несучі балки стекли в калюжі.

Супутні збитки включають зупинку ланцюжків: цей цех був серцем імпортозаміщення для кондитерки, виробницта молокопродуктів та армійських ІРХ. Вибуття таких обсягів б'є по ринку миттєво. Це недоотриманий прибуток у десятки мільйонів доларів на рік. Аналітики молодці — кращу точку прикладання сил вибрати важко. Санкційний тупик означає, що Бельгія та Швеція нові автоклави безпосередньо не продадуть. Купівля китайських аналогів чи ланцюжок обходу — це мінімум 1-2 роки простою. Параліч порту через пожежу такої категорії складності зупиняє всю логістику «Волни»: судна стоять на рейді, РЖД гальмує состави, штрафи за фрахт капають щогодини.

Фото: t.me/ssternenko Українські ракети FP-5 ‘Фламінго’ вразили арсенал головного ракетно-артилерійського складу біля села Котлубай в РФ

Такі удари як по цьому цеху або по арсеналу ГРАУ в Котлубані, де дістали капсульне сховище з морськими контейнерами — ймовірно північнокорейські ракети та снаряди — якраз і є квінтесенцією нашої тактики.

Підійшли супутникові знімки: у Котлубані знищено капсульне сховище приблизно на 37 морських контейнерів. Ще декілька пошкоджені. Але чому тоді така сильна детонація, евакуація селища і перекриття траси? Логістика країн-ізгоїв специфічна: ні Іран, ні КНДР не возять ракети у заводських «чохлах» (ТПК). Їх вантажать у стандартні 40-футові морські контейнери. Це дозволяє приховано перевантажувати їх із суховантажів у портах прямо на залізничні платформи, і з супутника це виглядає як ешелон із китайськими кросівками.

Капсульне зберігання на арсеналах ГРАУ передбачає, що такий специмпорт не звалюють у загальні купи зі 152-мм снарядами. Їх ховають у захищені бетонні капсули-ангари саме в морських ящиках, щоб мінімізувати ризики та приховати від розвідок Заходу. Фізика детонації пояснює все: 36 морських контейнерів із балістикою — це проблема локального масштабу. Одна ракета KN-23 — це близько 3,4 тонн маси. З них 500 кг — це бойова частина, а решта — високоенергетичне тверде паливо. Коли дрон пробиває дах і ініціює хоча б один контейнер, тверде паливо детонує від замкнутого тиску. Стається миттєва симпатична детонація сусідніх контейнерів. Вибух 36 ракет разом дає викид енергії, який сейсмологи фіксують як землетрус. Воронка там якісна, а місцева влада добряче злякалася — хто його знає, що там детонує, і перекрила трасу.

Фото: Кіберборошно Знищений бункер з боєприпасами на арсеналі ГРАУ біля селища Котлубань.

Висновок: у Котлубані ми винесли не просто склад зі старим радянським чавуном. Ми помножили на нуль стратегічний резерв — 36 імпортних балістичних ракет, які мали прилетіти по умовному Києву, Дніпру чи Харкову. А в Тамані ми вирвали шматок харчової та хімічної промисловості вартістю в сотні мільйонів доларів, який вони не зможуть швидко полагодити. Це і є той самий винос економіки та логістики війни. Вузькі місця на тлі потічка грошей, що висихає.