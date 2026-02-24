На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві за участі лідерів Європи почалися приурочені до роковин повномасштабної війни заходи

Участь в молитві за Україну взяли духівники різних конфесій і релігій. 

У Києві за участі лідерів Європи почалися приурочені до роковин повномасштабної війни заходи
Молитва за Україну в Софійському соборі
Фото: скриншот

У Києві вранці 24 лютого розпочалися приурочені до четвертих роковин повномасштабної війни заходи за участі державної влади та європейських лідерів. Першим заходом є "молитва за Україну" в Софійському соборі – найдавнішій християнській споруді Київської Русі.

Іноземних гостей вітали президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Трансляцію вів Офіс президента.

Серед тих, хто приїхав підтримати Україну: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Крістерссон, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Ще значна кількість країн та організації представлені на іншому рівні.

Молитву за Україну і її військо, цивільних і бранців проголошували митрополит Київський Епіфаній, єпископ Київсько-Житомирський Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, єпископ-помічник Київської архиєпархії Української греко-католицької церкви Йосиф Мілян, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок, голова духовного управління мусульман України, верховний муфтій України Шейх Ахмед Тамім, президент об'єднання іудейських релігійних організацій України, головний рабин Києва і України Яків Дов Блайх.


