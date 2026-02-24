Шмигаль: за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, 247 енергетиків загинули

У четверті роковини великої війни міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України.
“Енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення. Ворог планував занурити нас у темряву та холод, але недооцінив професіоналізм українських енергетиків. 5796 атак здійснив ворог проти нашої енергосистеми. І після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам. Попри морози та обстріли. На жаль, 247 енергетиків загинули під час виконання службових обов’язків”, – написав Шмигаль у Telegram.
Міністр подякував кожному, хто б’ється за Україну.
- Президент Володимир Зеленський у чергову річницю великої війни заязив, що вже минули чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. Він показав свій бункер і звернувся до українців. Глава держави зазначив, що Путіну не вдалося зламати українців.