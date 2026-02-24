Шмигаль: за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, 247 енергетиків загинули

Міністр зазначив, що енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення.

У четверті роковини великої війни міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України.

“Енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення. Ворог планував занурити нас у темряву та холод, але недооцінив професіоналізм українських енергетиків. 5796 атак здійснив ворог проти нашої енергосистеми. І після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам. Попри морози та обстріли. На жаль, 247 енергетиків загинули під час виконання службових обов’язків”, – написав Шмигаль у Telegram.

Міністр подякував кожному, хто б’ється за Україну.