Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами рятувальників, завдяки яким відновили теплопостачання Києва після російських атак.

Про це повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС Нагородження рятувальників

12 січня 2026 року після російського обстрілу однієї з київських ТЕЦ він у крижаній воді (+1…+3°C), в умовах нульової видимості виконав герметизацію пошкодженого колектора. Додатковою загрозою був психологічний фактор роботи в замкненому підземному просторі під тоннами бетону.

Виконуючи функції сапера, Артем перед монтажем проводив ретельний тактильний огляд зони на предмет вторинних загроз (уламки, нестабільні конструкції). Завдяки йому тепло отримали понад 125 тисяч мешканців столиці.

Орденом Данила Галицького нагороджений полковник служби цивільного захисту Андрій Власенко. Він виконував складні підводні роботи в умовах російських обстрілів, мінної небезпеки та руйнувань, забезпечуючи захист критичної інфраструктури. У грудні 2025 року після ракетного удару рф по об'єкту енергетики обстежив підводні конструкції греблі в умовах сильної течії й крижаної води.

Із січня 2026 року керував аварійними роботами на одній із пошкоджених ТЕЦ у Києві – у крижаній воді та повній темряві організував герметизацію пошкодженого каналу. Теплопостачання відновлено для понад 1 100 будинків, навчальних і медичних закладів.