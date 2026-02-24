На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський нагородив рятувальників, завдяки яким відновили теплопостачання в Києві після атак РФ

Нагороджені сержант служби цивільного захисту Артем Орлов та полковник служби цивільного захисту Андрій Власенко.

Зеленський нагородив рятувальників, завдяки яким відновили теплопостачання в Києві після атак РФ
Нагородження рятувальників
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами рятувальників, завдяки яким відновили теплопостачання Києва після російських атак.

Про це повідомили у ДСНС.

Нагородження рятувальників
Фото: ДСНС
Нагородження рятувальників
 Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений майстер-сержант служби цивільного захисту Артем Орлов. 12 січня 2026 року після російського обстрілу однієї з київських ТЕЦ він у крижаній воді (+1…+3°C), в умовах нульової видимості виконав герметизацію пошкодженого колектора. Додатковою загрозою був психологічний фактор роботи в замкненому підземному просторі під тоннами бетону. 

Виконуючи функції сапера, Артем перед монтажем проводив ретельний тактильний огляд зони на предмет вторинних загроз (уламки, нестабільні конструкції). Завдяки йому тепло отримали понад 125 тисяч мешканців столиці.

Нагородження рятувальників
Фото: ДСНС
Нагородження рятувальників

Орденом Данила Галицького нагороджений полковник служби цивільного захисту Андрій Власенко. Він виконував складні підводні роботи в умовах російських обстрілів, мінної небезпеки та руйнувань, забезпечуючи захист критичної інфраструктури. У грудні 2025 року після ракетного удару рф по об'єкту енергетики обстежив підводні конструкції греблі в умовах сильної течії й крижаної води. 

Із січня 2026 року керував аварійними роботами на одній із пошкоджених ТЕЦ у Києві – у крижаній воді та повній темряві організував герметизацію пошкодженого каналу. Теплопостачання відновлено для понад 1 100 будинків, навчальних і медичних закладів.

  • У січні глава МВС Ігор Клименко розповів, що водолази ДСНС провели унікальну 6-денну підводну спецоперацію на підтопленій столичній ТЕЦ в умовах морозу.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies