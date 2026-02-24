У Києві 24 лютого розпочалося засідання Коаліції охочих. Особисто присутні президент Фінляндії, президент Євроради, президентка Єврокомісії, прем'єри Ховартії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Швеції, міністр оборони Литви, міністр закордонних справ Польщі, міністр закордонних справ Іспанії, міністр закордонних справ Нідерландів, держсекретар у закордонних справах Великої Британії і Північної Ірландії.

Участь від України бере президент Володимир Зеленський. Трансляцію організував Офіс президента.

Кір Стармер, британський прем'єр-міністр, долучився онлайн. Він окреслив чотири головні теми засідання, зокрема роковини повномасштабної війни та підкреслення, що Росія не виграє у війні і зазнала величезної кількості втрат – 500 000 військових для окупації 1 % території України.

Він наголосив на необхідності подальших санкцій: Британія оголосила сьогодні новий пакет.

"Звичайно, ми зосереджуємо увагу на тіньовому флоті, ми можемо ще багато зробити і маємо це зробити. Найкращий спосіб збільшити тиск на Росію – це подібні дії, бо Росія повинна сплачувати страхові внески на свій тіньовий флот", – сказав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що, попри дипломатичні переговори, не можна зупиняти допомогу Україні, бо очевидно, що Росія користується цим, аби затягнути війну.

Четверте – мир має бути справедливим для України, міжнародне кордони не можна змінювати силою, підкреслив Кір Стармер.

"Будь-яка угода буде реалізована, зокрема, і за підтримки Коаліції охочих", – сказав він.

Президент Зеленський подякував 36 країнам, які представлені в коаліції.

"Росія б'є по наших цивільних, енергетиці. В нас була жахлива зима, і я думаю, що лише допомога наших друзів і стійкість людей дали можливість вижити", – сказав він.

Зеленський зазначив, що уже час думати про наступну зиму. Друга потреба – це ППО. Потрібні ракети PAC-3 і PAC- 2 від США, і Україна сподівається їх отримати.

Половина останнього пакету ППО за програмою PURL вже в Україні – вона надійшла два дні тому.

Україна розраховує на наступний санкційний пакет, особливо проти танкерів тіньового флоту росіян. І розраховує на отримання від ЄС 90 млрд євро.

Президент також долав, що наступні тристоронні переговори мають відбутися протягом тижня або десяти днів.

Наступним виступив співлідер у коаліції – президент Франції Еммануель Макрон. Він долучився онлайн.

Макрон скептично ставиться до перспективи миру в короткостроковій перспективі – через Росію.

"Тому маємо продовжувати рухатися", – сказав він.

Макрон відзначив успіхи України на полі бою і поразки Росії, зокрема економічні.



Французький президент додав, що робота над гарантіями безпеки вже майже завершена. Вони мають сприяти довгостроковому миру.

Також онлайн долучився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він сказав, що Україна захищає саму основу миру.

"Ми працюємо над тим, щоб надавати швидкі і потужні безпекові гарантії, щоб переконатися, що Україна ніколи більше не стикатиметься з такою агресією. Тому маємо чітко донести: ця війна залишиться лише тоді, коли Путін усвідомить, що не може допомогти", – сказав він, закликавши збільшити тиск на Росію.