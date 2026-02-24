Генштаб: уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника

Зокрема у ніч на 24 лютого уражено допоміжний пункт управління 5-ї армії ворога у районі Новопетриківки на Донеччині.

Уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника, повідомив Генштаб ЗСУ вдень 24 лютого.

Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети ATACMS.

Так, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії ворога у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.

Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області).

Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ - пункт управління БпЛА.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Також Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та райони зосередження живої сили противника.