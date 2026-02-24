Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Генштаб: уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника

Зокрема у ніч на 24 лютого уражено допоміжний пункт управління 5-ї армії ворога у районі Новопетриківки на Донеччині.

Генштаб: уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника, повідомив Генштаб ЗСУ вдень 24 лютого. 

Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети ATACMS.

Так, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії ворога у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.

Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області).

Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки  Запорізької області.

Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ - пункт управління БпЛА.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Також Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та райони зосередження живої сили противника.

