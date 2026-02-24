Повідомили про підозру генералам РФ, які наказували атакували цивільних на Дніпропетровщині

Йдеться про командувача угруповання військ "Південь" ЗС Росії Сергія Суровікіна, генерал-лейтенанта 58-ї загальновійськової армії Сергія Мєдвєдєва та Дениса Ляміна.

Українські правоохоронці повідомили про підозру трьом генералам російської армії, які віддавали накази про атаки на цивільне населення Дніпропетровської області.

Про це повідомили у офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом генералам зс рф, які, за даними слідства, планували та віддавали накази на артилерійські обстріли цивільного населення Нікопольщини.

Унаслідок атак упродовж двох місяців 2022 року загинули 16 мирних жителів, ще 21 людина отримала поранення, серед них – четверо дітей.

Підозру оголосили командувачу угруповання військ "Південь" ЗС РФ генералу армії Сергію Суровікіну, а також генерал-лейтенантам 58-ї загальновійськової армії Сергію Мєдвєдєву та Денису Ляміну (на момент вчинення злочинів виконували обов’язки на цих посадах).

Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що у липні–серпні 2022 року підрозділи угруповання військ "Південь" з тимчасово окупованої території Запорізької області системно обстрілювали місто Нікополь та інші населені пункти району. Підозрювані генерали здійснювали планування бойового застосування артилерії та віддавали накази на ураження об’єктів цивільної інфраструктури із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град".

Зокрема, 10 серпня 2022 року близько 01:00 атакували місто Марганець. Снаряди влучили у гуртожиток, де перебували цивільні мешканці. Унаслідок атаки загинули 10 людей віком від 41 до 61 року.

Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медичні установи, реабілітаційний центр і підприємства.

Від початку повномасштабного вторгнення розпочато понад 7 365 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених на території Дніпропетровської області. Унаслідок збройної агресії загинули 572 цивільні особи, понад 3 618 поранено. Серед них 44 дитини загинули, 328 – отримали поранення.