Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаПраво

У СБУ заявили про викриття семи прокремлівських агітаторів в різних регіонах України

Цим людям загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ заявили про викриття семи прокремлівських агітаторів в різних регіонах України
Один із затриманих агітаторів
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила, що викрила і затримала ще сімох прокремлівських агітаторів. Вони виправдовували збройну агресію РФ проти України, закликали до масованих обстрілів українських міст та повної окупації нашої держави.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ. 

У Києві кіберфахівці СБУ викрили 28-річного мешканця столиці, який ухилявся від мобілізації та підбурював людей захоплювати органи державної влади. За матеріалами справи, для поширення протиправних закликів чоловік використовував анонімні сторінки в Інстаграмі й Тредсі. Співробітники Служби безпеки затримали його в будинку батьків на Сумщині, куди він втік зі столиці, щоб "залягти на дно".

На Житомирщині заблокували "роботу" ще одного фігуранта. Ним виявився 60-річний прихильник рашизму, який у чатах Телеграм-каналів закликав до геноциду українського народу та чекав на повне захоплення нашої держави. Задокументували, як він у своїх коментарях агітував окупантів зруйнувати Київ та інші українські міста за допомогою масованих повітряних атак.

Затримання одного із агітаторів
Фото: СБУ
Затримання одного із агітаторів

У Вінницькій області затримали організаторів підпільного осередку фейкового "народовладдя". Йдеться про двох місцевих чоловіків та жінку, які створили свій Телеграм-канал, де закликали до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення держустанов.

Крім того, вони у нелегальній типографії випускали багатотисячним накладом імпровізовану газету з ворожою пропагандою, яку розповсюджували по всій території України.

Знайдені під час обшуків докази
Фото: СБУ
Знайдені під час обшуків докази

У Запоріжжі затримали працівника оборонного підприємства, який у чатах Телеграм-каналів виправдовував російські бомбардування прифронтового міста і закликав до його окупації.

На Черкащині підозру отримав ще один ворожий інтернет-агітатор, який поширював фейки про воїнів Сил оборони та оперативну ситуацію на передовій. За даними слідства, зловмисником виявився громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Наразі цим людям повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

