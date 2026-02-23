Цим людям загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки повідомила, що викрила і затримала ще сімох прокремлівських агітаторів. Вони виправдовували збройну агресію РФ проти України, закликали до масованих обстрілів українських міст та повної окупації нашої держави.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

У Києві кіберфахівці СБУ викрили 28-річного мешканця столиці, який ухилявся від мобілізації та підбурював людей захоплювати органи державної влади. За матеріалами справи, для поширення протиправних закликів чоловік використовував анонімні сторінки в Інстаграмі й Тредсі. Співробітники Служби безпеки затримали його в будинку батьків на Сумщині, куди він втік зі столиці, щоб "залягти на дно".

На Житомирщині заблокували "роботу" ще одного фігуранта. Ним виявився 60-річний прихильник рашизму, який у чатах Телеграм-каналів закликав до геноциду українського народу та чекав на повне захоплення нашої держави. Задокументували, як він у своїх коментарях агітував окупантів зруйнувати Київ та інші українські міста за допомогою масованих повітряних атак.

Фото: СБУ Затримання одного із агітаторів

У Вінницькій області затримали організаторів підпільного осередку фейкового "народовладдя". Йдеться про двох місцевих чоловіків та жінку, які створили свій Телеграм-канал, де закликали до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення держустанов.

Крім того, вони у нелегальній типографії випускали багатотисячним накладом імпровізовану газету з ворожою пропагандою, яку розповсюджували по всій території України.

Фото: СБУ Знайдені під час обшуків докази

У Запоріжжі затримали працівника оборонного підприємства, який у чатах Телеграм-каналів виправдовував російські бомбардування прифронтового міста і закликав до його окупації.

На Черкащині підозру отримав ще один ворожий інтернет-агітатор, який поширював фейки про воїнів Сил оборони та оперативну ситуацію на передовій. За даними слідства, зловмисником виявився громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Наразі цим людям повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.