Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаПраво

Більше 70 чоловіків з різних областей незаконно отримали бронь: викрито злочинну схему

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та «співробітників».

Більше 70 чоловіків з різних областей незаконно отримали бронь: викрито злочинну схему
Затримання підозрюваного у справі
Фото: Офіс Генерального прокурора

У Харкові правоохоронці викрили керівництво приватного освітнього підприємства, яке організувало фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

 Схема діяла з червня 2024 року. У різний час діяльність координували два директори підприємства. Кожен з них за гроші оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів, після чого документи надсилали до територіальних центрів комплектування для отримання бронювання та відстрочки від призову.

"Для прикриття цієї схеми вони залучили знайому, яка виконувала роль «бухгалтера» та вела фінансову документацію, створюючи ілюзію законної діяльності. Насправді працевлаштування було формальним: «працівники» не виходили на роботу і не виконували обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та «співробітників».

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

  • Служба безпеки та Нацполіція заблокували нові канали незаконного виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організаторів оборудок затримали у Харківській, Львівській та Хмельницькій областях.
  • Правоохоронці ліквідували понад 30 схем корупції та ухилення від служби. Загальна сума задокументованих хабарів сягає 6,7 млн грн. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies