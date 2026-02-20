Більше 70 чоловіків з різних областей незаконно отримали бронь: викрито злочинну схему

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та «співробітників».

У Харкові правоохоронці викрили керівництво приватного освітнього підприємства, яке організувало фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Схема діяла з червня 2024 року. У різний час діяльність координували два директори підприємства. Кожен з них за гроші оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів, після чого документи надсилали до територіальних центрів комплектування для отримання бронювання та відстрочки від призову.

"Для прикриття цієї схеми вони залучили знайому, яка виконувала роль «бухгалтера» та вела фінансову документацію, створюючи ілюзію законної діяльності. Насправді працевлаштування було формальним: «працівники» не виходили на роботу і не виконували обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та «співробітників».

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.