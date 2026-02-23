Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ: у справі щодо теракту у Львові фігурують дві підозрювані

Другу підозрювану у теракті правоохоронці затримали у Харкові.

СБУ: у справі щодо теракту у Львові фігурують дві підозрювані
У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

У кримінальному провадженні щодо теракту у Львові фігурують дві жінки. 

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, пише Укрінформ.

Одній із фігуранток сьогодні вже обрали запобіжний захід. Її затримали під час руху в напрямку державного кордону. Імовірну спільницю правоохоронці затримали у Харкові.

За даними слідства, жительці Харківської області російські спецслужби обіцяли 2 тисячі гривень "за виконання певних завдань". Водночас, за інформацією силовиків, раніше вона взяла кредит на суму 60 тисяч гривень.

"Їй пообіцяли кошти, але не дали. І я вам з твердістю говорю, що разом з поліцією нами було розкрито низку фактів, де були залучені наші громадяни, і нікому з них жодних коштів після того, як вони вчинили злочинну дію, надано не було", – заявив Рудницький.

Рудницький наголосив, що у 2024 році в Україні зафіксовано зростання кількості спроб терактів, однак більшість із них вдалося розкрити.

"Якщо ми говоримо про теракти, то ми спільно за цей час розкрили 78% таких злочинів", – зазначив він.

  • У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.  Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
  • В скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
  • За інформацією міністра внутрішніх справ, підозрюваній у вчиненні теракту у Львові загрожує довічне увʼязнення.
