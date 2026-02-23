СБУ: у справі щодо теракту у Львові фігурують дві підозрювані

У кримінальному провадженні щодо теракту у Львові фігурують дві жінки.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, пише Укрінформ.
Одній із фігуранток сьогодні вже обрали запобіжний захід. Її затримали під час руху в напрямку державного кордону. Імовірну спільницю правоохоронці затримали у Харкові.
За даними слідства, жительці Харківської області російські спецслужби обіцяли 2 тисячі гривень "за виконання певних завдань". Водночас, за інформацією силовиків, раніше вона взяла кредит на суму 60 тисяч гривень.
"Їй пообіцяли кошти, але не дали. І я вам з твердістю говорю, що разом з поліцією нами було розкрито низку фактів, де були залучені наші громадяни, і нікому з них жодних коштів після того, як вони вчинили злочинну дію, надано не було", – заявив Рудницький.
Рудницький наголосив, що у 2024 році в Україні зафіксовано зростання кількості спроб терактів, однак більшість із них вдалося розкрити.
"Якщо ми говоримо про теракти, то ми спільно за цей час розкрили 78% таких злочинів", – зазначив він.
- У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
- В скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
- За інформацією міністра внутрішніх справ, підозрюваній у вчиненні теракту у Львові загрожує довічне увʼязнення.