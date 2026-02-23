СБУ: у справі щодо теракту у Львові фігурують дві підозрювані

У кримінальному провадженні щодо теракту у Львові фігурують дві жінки.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, пише Укрінформ.

Одній із фігуранток сьогодні вже обрали запобіжний захід. Її затримали під час руху в напрямку державного кордону. Імовірну спільницю правоохоронці затримали у Харкові.

За даними слідства, жительці Харківської області російські спецслужби обіцяли 2 тисячі гривень "за виконання певних завдань". Водночас, за інформацією силовиків, раніше вона взяла кредит на суму 60 тисяч гривень.

"Їй пообіцяли кошти, але не дали. І я вам з твердістю говорю, що разом з поліцією нами було розкрито низку фактів, де були залучені наші громадяни, і нікому з них жодних коштів після того, як вони вчинили злочинну дію, надано не було", – заявив Рудницький.

Рудницький наголосив, що у 2024 році в Україні зафіксовано зростання кількості спроб терактів, однак більшість із них вдалося розкрити.

"Якщо ми говоримо про теракти, то ми спільно за цей час розкрили 78% таких злочинів", – зазначив він.