Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час брифінгу розповів, який відсоток терористичні злочинів скоюють українські підлітки на замовлення росіян.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Працівники МВС разом з іншими силовими органами розкрили 78 відсотків злочинів, повʼязаних з терактами. 28 відсотків з них скоєно неповнолітніми особами», – повідомив міністр МВС.

Окрім того, за словами Клименка, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367. З них 107 здійснені неповнолітніми особами.

Раніше СБУ повідомляли, що Росія почала вербувати для диверсій і терактів в Україні не лише підлітків, а й літніх людей.

У 2023-му російський лідер Владімір Путін затвердив план “Диверсійний шум”, щоб вербувати якомога більше агентів в Україні для підпалів і диверсій.

Російські куратори називають "м’ясом" переносників вибухівки. Вони використовують їх фактично як терористів-смертників: слідкують по геолокації, коли людина підходить з вибухівкою до цілі, і проводять підрив.