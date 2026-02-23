СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Клименко: «26 відсотків розкритих злочинів, повʼязаних з терактами, скоєно неповнолітніми»

Майже третину підпалів авто працівників поліції й військовослужбовців ТЦК виконують неповнолітні.

Клименко: «26 відсотків розкритих злочинів, повʼязаних з терактами, скоєно неповнолітніми»
Ігор Клименко
Фото: скріншот

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час брифінгу розповів, який відсоток терористичні злочинів скоюють українські підлітки на замовлення росіян.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Працівники МВС разом з іншими силовими органами розкрили 78 відсотків злочинів, повʼязаних з терактами. 28 відсотків з них скоєно неповнолітніми особами», – повідомив міністр МВС.

Окрім того, за словами Клименка, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367. З них 107 здійснені неповнолітніми особами.

  • У 2023-му російський лідер Владімір Путін затвердив план “Диверсійний шум”, щоб вербувати якомога більше агентів в Україні для підпалів і диверсій. 
  • Російські куратори називають "м’ясом" переносників вибухівки. Вони використовують їх фактично як терористів-смертників: слідкують по геолокації, коли людина підходить з вибухівкою до цілі, і проводять підрив. 
﻿
