Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час брифінгу розповів, який відсоток терористичні злочинів скоюють українські підлітки на замовлення росіян.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
«Працівники МВС разом з іншими силовими органами розкрили 78 відсотків злочинів, повʼязаних з терактами. 28 відсотків з них скоєно неповнолітніми особами», – повідомив міністр МВС.
Окрім того, за словами Клименка, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367. З них 107 здійснені неповнолітніми особами.
- Раніше СБУ повідомляли, що Росія почала вербувати для диверсій і терактів в Україні не лише підлітків, а й літніх людей.
- У 2023-му російський лідер Владімір Путін затвердив план “Диверсійний шум”, щоб вербувати якомога більше агентів в Україні для підпалів і диверсій.
- Російські куратори називають "м’ясом" переносників вибухівки. Вони використовують їх фактично як терористів-смертників: слідкують по геолокації, коли людина підходить з вибухівкою до цілі, і проводять підрив.
- Такий випадок був, зокрема, в Івано-Франківській області, де двох підлітків з СВП підірвали, коли вони дійшли до цілі, яку визначив куратор.