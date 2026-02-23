Клименко: «Варто говорити про обмеження впливу Телеграму»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час прес-брифінгу заявив, що варто розглянути питання обмеження Телеграму, як мережі, через яку вербують українців для скоєння терористи актів.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
"Питання закриття Телеграму – це питання не тільки до МВС чи СБУ. На нього має дати відповідь і суспільство. Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, – про це треба говорити", – заявив міністр.
За його словами, фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм.
Контекст
- У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
- У скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. Відомо, що російські спецслужби завербували жінку через "Телеграм". За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
- Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії. Президент Володимир Зеленський також говорив, що, за даними розвідки, росіяни готують схожі напади.