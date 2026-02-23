СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Клименко: «Варто говорити про обмеження впливу Телеграму»

На думку міністра, заборонити його повністю неможливо. 

Клименко: «Варто говорити про обмеження впливу Телеграму»
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час прес-брифінгу заявив, що варто розглянути питання обмеження Телеграму, як мережі, через яку вербують українців для скоєння терористи актів. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Питання закриття Телеграму – це питання не тільки до МВС чи СБУ. На нього має дати відповідь і суспільство. Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, – про це треба говорити", – заявив міністр. 

За його словами, фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм.

Контекст 

  • У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
  • У скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. Відомо, що російські спецслужби завербували жінку через "Телеграм". За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
  • Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії. Президент Володимир Зеленський також говорив, що, за даними розвідки, росіяни готують схожі напади. 
﻿
