Клименко: «Варто говорити про обмеження впливу Телеграму»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час прес-брифінгу заявив, що варто розглянути питання обмеження Телеграму, як мережі, через яку вербують українців для скоєння терористи актів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Питання закриття Телеграму – це питання не тільки до МВС чи СБУ. На нього має дати відповідь і суспільство. Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, – про це треба говорити", – заявив міністр.

За його словами, фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм.

Контекст