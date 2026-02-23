Унаслідок ворожих обстрілів РФ на Дніпроперовщині є жертви

Одна людина загинула, ще одна – поранена.

Упродовж 23 лютого росіяни понад 40 разів атакували населені пункти Дніпропетровської області. Є жертви.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, одна – дістала поранень. Ворог ронад 40 разів атакував два райони авіабомбами, артилерією та FPV-дронами", – ідеться у повідомленні.

На Синельниківщині ворог обстріляв Покровську і Межівську громади. Пошкоджені оселі, будинок культури, гімназія та авто. Одна жінка унаслідок обстрілів загинула, інша – поранена.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Понівечені понад 10 приватних будинків та багатоповерхівка, підприємство, центр соцзахисту, знищений гараж.