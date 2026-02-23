FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

В Дніпрі стався вибух в райвідділку поліції

Внаслідок вибуху пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

В Дніпрі стався вибух в райвідділку поліції
Вибух в Дніпрі
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Ввечері, 23 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в будівлі поліції.

Про це повідомляє Національна поліція України

"23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

  • У Миколаєві внаслідок вибуху на території АЗС постраждали семеро поліцейських.
  • Уночі 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи. За інформацією Національної поліції України, відомо про понад 20 поранених, загинула поліцейська. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. 
﻿
