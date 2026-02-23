В Дніпрі стався вибух в райвідділку поліції

Ввечері, 23 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в будівлі поліції.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції. Триває встановлення всіх обставин інциденту.