​Поліція Білої Церкви проводить перевірку щодо чоловіка, який тримає в гаражі страуса

Поліція проводить перевірку щодо неналежного утримання тварини у місті Біла Церква на Київщині.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що сьогодні в соцмережах було виявлено публікацію зоозахисників, які стверджують про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса, якого невідомий чоловік тримає в гаражі.
"За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці наразі проводять перевірку, після чого події буде надано правову кваліфікацію.