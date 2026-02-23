WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
​Поліція Білої Церкви проводить перевірку щодо чоловіка, який тримає в гаражі страуса

Правоохоронці відреагували на повідомлення зоозахисників.

Страус (ілюстративне фото)
Фото: cikavi-faktu.pp.ua

Поліція проводить перевірку щодо неналежного утримання тварини у місті Біла Церква на Київщині. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що сьогодні в соцмережах було виявлено публікацію зоозахисників, які стверджують про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса, якого невідомий чоловік тримає в гаражі. 

"За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі проводять перевірку, після чого події буде надано правову кваліфікацію.

