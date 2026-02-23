​Поліція Білої Церкви проводить перевірку щодо чоловіка, який тримає в гаражі страуса

Поліція проводить перевірку щодо неналежного утримання тварини у місті Біла Церква на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що сьогодні в соцмережах було виявлено публікацію зоозахисників, які стверджують про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса, якого невідомий чоловік тримає в гаражі.

"За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наразі проводять перевірку, після чого події буде надано правову кваліфікацію.