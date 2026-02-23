З початку доби на фронті зафіксували 40 боєзіткнень.

Від початку доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Леонівка, Архипівка Чернігівської області; Безсалівка, Будки, Волфине, Рогізне, Суходіл, Рижівка, Нововасилівка, Голишівське, Нескучне, Нова Гута, Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Слов’янському та Краматорському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. Чотири атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне та у бік населеного пункту Шевченко.

На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили вісім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнав населений пункт Оріхів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.