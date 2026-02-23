Росіяни розгорнули в Білорусі систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Україна декілька вже знищила

У Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, якими атакують Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю білоруському виданню "Дзеркало".

"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що «полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо». Зараз ретранслятори сучасних дронів «Шахед» – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування", – наголосив Зеленський.

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", – додав він.

Президент також нагадав, що крім дронів, Лукашенко також надав територію Білорусі для російського "Орєшніка".

"Наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення «Орєшніка» на території Білорусі. Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", – зазначив Зеленський.