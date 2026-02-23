Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росіяни розгорнули в Білорусі систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Україна декілька вже знищила

Президент наголосив, що "Білорусь точно знає, що відбувається на її території".

Росіяни розгорнули в Білорусі систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Україна декілька вже знищила
Фото: Скриншот

У Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, якими атакують Україну. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю білоруському виданню "Дзеркало". 

"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що «полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо». Зараз ретранслятори сучасних дронів «Шахед» – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування", – наголосив Зеленський.

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", – додав він. 

Президент також нагадав, що крім дронів, Лукашенко також надав територію Білорусі для російського "Орєшніка". 

"Наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення «Орєшніка» на території Білорусі. Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", – зазначив Зеленський.

