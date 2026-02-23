У деяких містах вони блокували дороги, кидаючи шипи та цвяхи на асфальт, в інших – захоплювали автобуси та інші транспортні засоби, які потім підпалювали посеред дороги.

Члени картелю “Нове покоління Халіско” (CJNG), однієї з найпотужніших і найстрашніших злочинних організацій у Мексиці, розв'язали хвилю насильства у 20 мексиканських штатах, повідомляє BBC.

Вони підпалювали підприємства та зводили вогняні барикади у відповідь на вбивство свого лідера Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як “Ель Менчо”, який помер під вартою в неділю невдовзі після захоплення мексиканськими спецпризначенцями.

За даними міністерства оборони, під час операції також загинули щонайменше шестеро охоронців "Ель Менчо", а троє мексиканських військових отримали поранення.

Коли новина про смерть Ель Менчо поширилася, члени його картелю здійснили напади в багатьох містах, де активно діє CJGN. У деяких містах вони блокували дороги, кидаючи шипи та цвяхи на асфальт, в інших – захоплювали автобуси та інші транспортні засоби, які потім підпалювали посеред дороги.

Члени картелю також підпалили десятки банків та місцевих підприємств, як от аптеки.

Фото: EPA/UPG У Мексиці бойовики картелю розв'язали насильство після вбивства наркобарона “Ель Менчо”

На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, видно клуби диму, що піднімаються над кількома містами, зокрема над пляжним курортом Пуерто-Вальярта, популярним серед туристів.

У Гвадалахарі – одному з міст-господарів майбутнього Чемпіонату світу з футболу – було видно, як пасажири в аеропорту бігли та присідали на підлогу в паніці. Новинний сайт Milenio повідомив, що паніка поширилася, коли група людей забігла в аеропорт у пошуках укриття після того, як почула звуки пострілів на сусідньому шосе. Їхній репортер зазначив, що бачив згорілий автомобіль на трасі, але чутки про стрілянину всередині термінала влада спростувала.

У багатьох містах вулиці спорожніли, оскільки місцева влада наказала жителям шукати укриття у своїх домівках.

Сцени, що розгорнулися в неділю, нагадали багатьом про спалах насильства в штаті Сіналоа після затримання ще одного відомого наркобарона – Овідіо Гусмана Лопеса – у 2019 році.

Фото: EPA/UPG