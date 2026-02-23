Члени картелю “Нове покоління Халіско” (CJNG), однієї з найпотужніших і найстрашніших злочинних організацій у Мексиці, розв'язали хвилю насильства у 20 мексиканських штатах, повідомляє BBC.
Вони підпалювали підприємства та зводили вогняні барикади у відповідь на вбивство свого лідера Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як “Ель Менчо”, який помер під вартою в неділю невдовзі після захоплення мексиканськими спецпризначенцями.
За даними міністерства оборони, під час операції також загинули щонайменше шестеро охоронців "Ель Менчо", а троє мексиканських військових отримали поранення.
Коли новина про смерть Ель Менчо поширилася, члени його картелю здійснили напади в багатьох містах, де активно діє CJGN. У деяких містах вони блокували дороги, кидаючи шипи та цвяхи на асфальт, в інших – захоплювали автобуси та інші транспортні засоби, які потім підпалювали посеред дороги.
Члени картелю також підпалили десятки банків та місцевих підприємств, як от аптеки.
На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, видно клуби диму, що піднімаються над кількома містами, зокрема над пляжним курортом Пуерто-Вальярта, популярним серед туристів.
У Гвадалахарі – одному з міст-господарів майбутнього Чемпіонату світу з футболу – було видно, як пасажири в аеропорту бігли та присідали на підлогу в паніці. Новинний сайт Milenio повідомив, що паніка поширилася, коли група людей забігла в аеропорт у пошуках укриття після того, як почула звуки пострілів на сусідньому шосе. Їхній репортер зазначив, що бачив згорілий автомобіль на трасі, але чутки про стрілянину всередині термінала влада спростувала.
У багатьох містах вулиці спорожніли, оскільки місцева влада наказала жителям шукати укриття у своїх домівках.
- Сцени, що розгорнулися в неділю, нагадали багатьом про спалах насильства в штаті Сіналоа після затримання ще одного відомого наркобарона – Овідіо Гусмана Лопеса – у 2019 році.