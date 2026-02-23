Сибіга: Угорщина та Словаччина не можуть тримати ЄС у заручниках через інтереси Кремля

Андрій Сибіга закликав до посилення санкцій проти Росії та більшої ролі Європи у мирному процесі.

23 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга під час онлайн-участі у засіданні Ради ЄС у закордонних справах заявив, що уряди Угорщини та Словаччини не можуть блокувати спільні рішення ЄС в інтересах Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

За словами глави МЗС, ні Будапешт, ні Братислава не засудили атаку Росії 27 січня по нафтовій інфраструктурі, яка спричинила проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" та негативно вплинула на енергетичну ситуацію в регіоні.

Натомість ці країни, як зазначив Сибіга, вдаються до шантажу та ультиматумів, погрожуючи заблокувати двадцятий пакет санкцій проти РФ, європейський кредит, а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України.

"Дії Будапешта та Братислави наразі лише грають на руку російському агресору. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки. Продовження та посилення тиску на Москву є надзвичайно важливим", – наголосив глава МЗС.

Напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення дипломат підкреслив, що Кремль прорахувався щодо України та Європи. Росія намагалася розділити європейські країни, однак зіткнулася з безпрецедентною єдністю та новою силою Європи, яка переозброюється і зміцнює безпекову співпрацю.

Міністр наголосив, що війна Росії є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи, адже режим Путіна прагне зруйнувати систему міжнародного права та встановити нові сфери впливу.

Сибіга поінформував європейських колег про ситуацію на фронті та заявив, що Україна готова швидко рухатися до справедливого миру. Водночас Київ не бачить готовності Росії до реальних кроків щодо припинення війни.

Серед пріоритетів українська сторона назвала:

ухвалення двадцятого пакета санкцій;

повну заборону на в’їзд до ЄС для учасників російської агресії та їхніх родичів;

посилення тиску на "тіньовий флот" РФ;

інвестиції в оборонну промисловість України як внесок у безпеку всієї Європи.

Окремо глава МЗС закликав зробити 2026 рік роком реалізації програми SAFE для фінансування спільних оборонних ініціатив України та ЄС, а також продовжити підтримку в межах ініціативи PURL, що передбачає постачання критично важливої американської зброї.

Міністр також підтвердив готовність України виконати всі вимоги для повноправного членства в Європейському Союзі та наголосив, що розширення ЄС – зокрема за участі України, Молдови та країн Західних Балкан – відповідає стратегічним інтересам об’єднаної Європи.

Наприкінці виступу Андрій Сибіга подякував європейським партнерам за підтримку під час складної зими. Зокрема, Україна отримала 145 мільйонів євро гуманітарної допомоги та майже тисячу генераторів різних типів.