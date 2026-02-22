У Єврокомісії вимагають ясності від США після рішення Верховного суду про мита

У Єврокомісії очікують, що Штати виконуватимуть свої зобов'язання.

Європейська комісія закликала США повного роз'яснення щодо кроків, які Сполучені Штати мають намір вжити після нещодавнього рішення Верховного суду щодо мит Трампа. Там також очікують, що Штати виконуватимуть свої зобов'язання.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

"Поточна ситуація не сприяє забезпеченню «справедливої, збалансованої та взаємовигідної» трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як це було погоджено обома сторонами та зазначено у Спільній заяві ЄС-США від серпня 2025 року", – зазначено у повідомленні.

Такж у ЄК додали, що Комісія завжди забезпечуватиме повний захист інтересів Європейського Союзу, і компанії та експортери ЄС повинні мати справедливе ставлення, передбачуваність та правову визначеність.

"Угода є угода. Як найбільший торговельний партнер Сполучених Штатів, ЄС очікує, що США виконають свої зобов'язання, викладені у Спільній заяві, так само, як ЄС дотримується своїх зобов'язань", – зазначили у Євросоюзі.

Там роз'яснили, що товари ЄС повинні й надалі користуватися найконкурентнішим режимом, без підвищення тарифів понад чітку та всеохоплюючу стелю, узгоджену раніше.