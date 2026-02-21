«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Трамп підняв тарифи для країн світу з 10% до 15%

Лише нещодавно президент США запровадив 10% митного тарифу для всіх країн світу після рішення Верховного суду визнати попередні мита незаконними.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підняв тарифи для країн світу з 10% до 15%. 

“Ґрунтуючись на ретельному, детальному та повному розгляді абсурдного, погано написаного та надзвичайно антиамериканського рішення щодо тарифів, ухваленого вчора Верховним Судом Сполучених Штатів після БАГАТЬОХ місяців обмірковування, будь ласка, дозвольте цій заяві слугувати підтвердженням того, що я, як Президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями «обдирали» США, без жодної відплати (доки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%”, – написав Дональд у TruthSocial

Він зазначив, що протягом наступних кількох місяців його адміністрація визначить та запровадить нові та “юридично допустимі тарифи”.

﻿
