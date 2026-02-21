Лише нещодавно президент США запровадив 10% митного тарифу для всіх країн світу після рішення Верховного суду визнати попередні мита незаконними.

Президент США Дональд Трамп підняв тарифи для країн світу з 10% до 15%.

“Ґрунтуючись на ретельному, детальному та повному розгляді абсурдного, погано написаного та надзвичайно антиамериканського рішення щодо тарифів, ухваленого вчора Верховним Судом Сполучених Штатів після БАГАТЬОХ місяців обмірковування, будь ласка, дозвольте цій заяві слугувати підтвердженням того, що я, як Президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями «обдирали» США, без жодної відплати (доки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%”, – написав Дональд у TruthSocial.

Він зазначив, що протягом наступних кількох місяців його адміністрація визначить та запровадить нові та “юридично допустимі тарифи”.