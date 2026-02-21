Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Політика

Тихановська заявила, що частина білоруської опозиції співпрацює з українською розвідкою

Вона також зазначила у контексті можливих ударів українських сил по "Орєшніку" в Білорусі, що провина за "все, що може статися", лежить на Лукашенку.

Світлана Тихановська
Фото: EPA/UPG

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська для тексту LIGA.net заявила, що частина білоруської опозиції співпрацює з Україною. 

За її словами, певні організації у складі демократичних сил уже працюють з відповідними структурами Києва.

Вона розповіла, що білоруська опозиція передає інформацію не тільки про війну, але й стосовно того, як "режим заробляє гроші на крові українців, обходячи санкції".

Стосовно варіанту із превентивним ударом України по забезпеченню "Орєшніка" у Білорусі, політикиня висловила сподівання, що завдяки візиту білоруської опозиції до України "ми знайдемо більше офіційних контактів для координації".

"Звісно, я б не хотіла, щоб через дії Лукашенка наші нації посварилися навіки. Але білоруси мають розуміти: у всьому, що може статися, винен режим. Лукашенко боїться, бо знає, що в України є зброя, здатна знищити логістику та підприємства, які допомагають РФ", – розповіла Тихановська.

Вона додала, що опозиція проводить роз'яснювальну роботу, щоб білоруси розуміли, що "Україна не є злом, зло – це дії Кремля на нашій землі".

﻿
