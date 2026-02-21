Тихановська заявила, що частина білоруської опозиції співпрацює з українською розвідкою

Вона також зазначила у контексті можливих ударів українських сил по "Орєшніку" в Білорусі, що провина за "все, що може статися", лежить на Лукашенку.

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська для тексту LIGA.net заявила, що частина білоруської опозиції співпрацює з Україною.

За її словами, певні організації у складі демократичних сил уже працюють з відповідними структурами Києва.

Вона розповіла, що білоруська опозиція передає інформацію не тільки про війну, але й стосовно того, як "режим заробляє гроші на крові українців, обходячи санкції".

Стосовно варіанту із превентивним ударом України по забезпеченню "Орєшніка" у Білорусі, політикиня висловила сподівання, що завдяки візиту білоруської опозиції до України "ми знайдемо більше офіційних контактів для координації".

"Звісно, я б не хотіла, щоб через дії Лукашенка наші нації посварилися навіки. Але білоруси мають розуміти: у всьому, що може статися, винен режим. Лукашенко боїться, бо знає, що в України є зброя, здатна знищити логістику та підприємства, які допомагають РФ", – розповіла Тихановська.

Вона додала, що опозиція проводить роз'яснювальну роботу, щоб білоруси розуміли, що "Україна не є злом, зло – це дії Кремля на нашій землі".