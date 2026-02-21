Партизани фіксують зниження льотної активності на аеродромі "Саки" у Криму після ударів ЗСУ

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про суттєве зниження льотної активності на військовому аеродромі РФ "Саки" у смт Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму після серії точних ударів Сил оборони України.
Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram.
За інформацією руху, окупаційні війська поспіхом ховають авіаційну техніку в укріплені ангари та перебазовують її на інші майданчики. Попри це, аеродром продовжує функціонувати, однак у значно обмеженому режимі.
"Агенти руху з числа кримчан фіксують різке зниження льотної активності. Це, зокрема, прямий результат нашої розвідувальної роботи", — зазначили в "АТЕШ".
На аеродромі "Саки" дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк ЗС РФ. Там розміщені:
- багатоцільові винищувачі Су-30СМ;
- фронтові бомбардувальники Су-24М/МР, які використовуються для моніторингу акваторії Чорного моря;
- розвідувально-ударні безпілотники «Оріон» і «Форпост»;
- транспортні літаки Ан-26;
- гелікоптери Мі-8 та Ка-27/29.
Як повідомляють у партизанському русі, агенти систематично передають Силам оборони України інформацію про ключові об’єкти інфраструктури аеродрому – техніко-експлуатаційні частини, склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів, капоніри з авіатехнікою, підземні командні пункти та вузли зв’язку.
Саме ці дані дозволяють завдавати високоточних ударів по одному з найважливіших військових об’єктів російських окупантів у Криму.
- У серпні минулого року безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому РФ Криму, один літак знищено повністю.