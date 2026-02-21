На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани фіксують зниження льотної активності на аеродромі "Саки" у Криму після ударів ЗСУ

На аеродромі "Саки" наразі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк ЗС РФ.

Партизани фіксують зниження льотної активності на аеродромі "Саки" у Криму після ударів ЗСУ
Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про суттєве зниження льотної активності на військовому аеродромі РФ  "Саки" у смт Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму після серії точних ударів Сил оборони України.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram.

За інформацією руху, окупаційні війська поспіхом ховають авіаційну техніку в укріплені ангари та перебазовують її на інші майданчики. Попри це, аеродром продовжує функціонувати, однак у значно обмеженому режимі.

"Агенти руху з числа кримчан фіксують різке зниження льотної активності. Це, зокрема, прямий результат нашої розвідувальної роботи", — зазначили в "АТЕШ".

На аеродромі "Саки" дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк ЗС РФ. Там розміщені:

  • багатоцільові винищувачі Су-30СМ;
  • фронтові бомбардувальники Су-24М/МР, які використовуються для моніторингу акваторії Чорного моря;
  • розвідувально-ударні безпілотники «Оріон» і «Форпост»;
  • транспортні літаки Ан-26;
  • гелікоптери Мі-8 та Ка-27/29.

Як повідомляють у партизанському русі, агенти систематично передають Силам оборони України інформацію про ключові об’єкти інфраструктури аеродрому – техніко-експлуатаційні частини, склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів, капоніри з авіатехнікою, підземні командні пункти та вузли зв’язку.

Саме ці дані дозволяють завдавати високоточних ударів по одному з найважливіших військових об’єктів російських окупантів у Криму.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies