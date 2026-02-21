Партизани фіксують зниження льотної активності на аеродромі "Саки" у Криму після ударів ЗСУ

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про суттєве зниження льотної активності на військовому аеродромі РФ "Саки" у смт Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму після серії точних ударів Сил оборони України.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram.

За інформацією руху, окупаційні війська поспіхом ховають авіаційну техніку в укріплені ангари та перебазовують її на інші майданчики. Попри це, аеродром продовжує функціонувати, однак у значно обмеженому режимі.

"Агенти руху з числа кримчан фіксують різке зниження льотної активності. Це, зокрема, прямий результат нашої розвідувальної роботи", — зазначили в "АТЕШ".

На аеродромі "Саки" дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк ЗС РФ. Там розміщені:

багатоцільові винищувачі Су-30СМ;

фронтові бомбардувальники Су-24М/МР, які використовуються для моніторингу акваторії Чорного моря;

розвідувально-ударні безпілотники «Оріон» і «Форпост»;

транспортні літаки Ан-26;

гелікоптери Мі-8 та Ка-27/29.

Як повідомляють у партизанському русі, агенти систематично передають Силам оборони України інформацію про ключові об’єкти інфраструктури аеродрому – техніко-експлуатаційні частини, склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів, капоніри з авіатехнікою, підземні командні пункти та вузли зв’язку.

Саме ці дані дозволяють завдавати високоточних ударів по одному з найважливіших військових об’єктів російських окупантів у Криму.