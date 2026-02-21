Окупанти вдарили по Нікопольщині "Градами" та FPV-дронами

Уночі російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та били із реактивної артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Нікопольщину артилерією, РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. На щастя, минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.