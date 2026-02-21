На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Нікопольщині "Градами" та FPV-дронами

Обійшлося без жертв та поранених.

Окупанти вдарили по Нікопольщині "Градами" та FPV-дронами
наслідки атак РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та били із реактивної артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Нікопольщину артилерією, РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. На щастя, минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

﻿
