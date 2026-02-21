На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Сили ППО знешкодили 106 із 120 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Сили ППО знешкодили 106 із 120 ворожих безпілотників
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ уночі 21 лютого атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та запустила 120 ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із  Воронезької обл. – рф, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.

﻿
