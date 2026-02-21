Сили ППО знешкодили 106 із 120 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.

РФ уночі 21 лютого атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та запустила 120 ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – рф, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.