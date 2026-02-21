"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
​$10 тисяч за "діагноз": у Києві викрили чергову схему ухилення від мобілізації

49-річний киянин за гроші сприяв в оформленні підроблених медичних довідок для військовозобов'язаних. 

Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва викрили схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

За даними слідства, 49-річний киянин за 10 тисяч доларів сприяв в оформленні підроблених медичних довідок для військовозобов'язаних. 

Він власноруч корегував результати аналізів крові, УЗД щитоподібної залози та консультативні висновки лікаря-ендокринолога. На підставі цих сфальсифікованих медичних довідок чоловіки могли оформити відстрочку від мобілізації строком від 6 до 12 місяців із можливістю подальшого продовження.

Фігуранта затримали в кав’ярні під час отримання частини обумовленої суми від чергового "клієнта", якому мали діагностувати тяжке захворювання щитоподібної залози. Ділок устиг отримати від чоловіка 10 тисяч доларів.

Фото: Нацполіція

Кошти вилучили одразу після передачі. Також вилучено підробну медичну документацію з ознаками підроблення.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

