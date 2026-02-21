​$10 тисяч за "діагноз": у Києві викрили чергову схему ухилення від мобілізації

Поліцейські Києва викрили схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За даними слідства, 49-річний киянин за 10 тисяч доларів сприяв в оформленні підроблених медичних довідок для військовозобов'язаних.
Він власноруч корегував результати аналізів крові, УЗД щитоподібної залози та консультативні висновки лікаря-ендокринолога. На підставі цих сфальсифікованих медичних довідок чоловіки могли оформити відстрочку від мобілізації строком від 6 до 12 місяців із можливістю подальшого продовження.
Фігуранта затримали в кав’ярні під час отримання частини обумовленої суми від чергового "клієнта", якому мали діагностувати тяжке захворювання щитоподібної залози. Ділок устиг отримати від чоловіка 10 тисяч доларів.
Кошти вилучили одразу після передачі. Також вилучено підробну медичну документацію з ознаками підроблення.
Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.